Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили на Тернопільщині. Розводити вогонь на відкритому просторі у цей період заборонено, оскільки ймовірність пожеж значна.

Як повідомила речниця ДСНС області Ірина Крупа, надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу на Тернопільщині зберігатиметься до 8 травня. Найбільший ризик швидкого поширення вогню у лісах та на інших природних об’єктах краю.

«Надзвичайний рівень пожежної небезпеки означає, що ймовірність виникнення пожеж в рази збільшується. Наслідки цього ми можемо спостерігати. Рятувальники отримують десятки викликів через пожежі на відкритих територіях. Щодоби вони ліквідовують близько десяти пожеж в екосистемах. Переважно вони стаються через підпали сухої трави, інших природних залишків».

Загалом від початку року на Тернопільщині рятувальники зареєстрували та ліквідували понад 240 пожеж в екосистемах. Кожна з них призвела до значних ресурсних затрат. Одна з таких пожеж сталася учора. Поблизу водної арени «Тернопіль» горіла суха трава і очерет на площі 4 гектарів.