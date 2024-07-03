Надзвичайники Тернопільщини врятували на Донеччині дитину і чотирьох дорослих, котрі постраждали внаслідок ворожого обстрілу. ВІДЕО

Життя у прифронтових населених пунктах надзвичайно небезпечне, адже для мешканців небезпечної зони кожен день може стати останнім. Попри постійну загрозу, багато людей не усвідомлюють всієї серйозності ситуації й залишаються у рідних домівках.

Так, рятувальники медичного розрахунку ДСНС Тернопільщини транспортували до медичного закладу м. Селидове дитину 2012 р. н., яка отримала осколкові поранення внаслідок обстрілу с. Новодмитрівка Покровського району. Також надзвичайники надали допомогу чотирьом пораненим внаслідок обстрілу м. Українськ особам, трьох осіб транспортували до медичного закладу.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

“Шановні громадяни! Залишатися на території області вкрай небезпечно, ворог знищує все і всіх на своєму шляху! Евакуюйтеся!”, – наголошують рятувальники Донеччини.