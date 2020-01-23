Ходу з синьо-жовтими прапорами влаштували гвардійці у Тернополі. Вони пройшли центральними вулицями міста, а також взяли участь в урочистостях на майдані Волі.

Тернопіль майорів синьо-жовтими стягами у День Соборності. Очолили ходу гвардійці 2 батальйону Галицької бригади Нацгвардії України.

«Це було надзвичайно красиво. Наші захисники, а в їхніх руках – українські прапори. Це вкотре нагадало мені, що ми – сильна, єдина держава, і що в нас обов’язково все буде добре, але для цього нам потрібно триматися разом, вчити історію і не повторювати минулих помилок. Минула 101 річниця української Соборності, знехтувати здобутками країни ми не маємо права», – каже тернопільський історик Іван Бойчук.

На майдані Волі відбулася молитва за Україну, а основні заходи з відзначення Дня Соборності пройшли цього року на Гусятинщині.

Софія Романська