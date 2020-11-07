Тривають роботи з ліквідації надзвичайної ситуації пов’язаної з виявленням застарілих боєприпасів на Підгаєчинні.

Піротехніки Управління ДСНС України у Тернопільській області продовжують знешкоджувати застарілі боєприпаси часів Другої світової війни, що виявили 2 листопада поблизу села Старе Місто Підгаєцького району. 6 листопада сапери знищили 96 боєприпаси.

Відзначимо, що рішенням місцевої комісії з питань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Підгаєцькій райдержадміністрації, дана подія попередньо класифікується як надзвичайна ситуація техногенного характеру, об’єктового рівня.

Роботи по виявленню та знешкодженню ВНП продовжуються.