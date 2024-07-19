Тернополяни скаржаться на комунальне підприємство “Тернопільміськтеплокомуненерго”.

Влітку, коли температура повітря складає +35 градусів, жителі міста, які до того ж давно мають індивідуальне опалення та не користуються ні теплом, ні гарячою водою із загальної системи, чомусь отримують платіжки від обслуговуючого підприємства. Про це пише сайт Тернополяни.

“Надворі +35, а Теплокомуненерго не спить, опалює наші помешкання. Жити ж їм треба за щось, от і нараховують нам платежі за тепловий ефект від системи гарячого водопостачання. За червень мало, бо котельня на ремонт зупинялася, а зараз вже трудяться, гріють… Цікаво, чи буде у пеклі для тих, хто ту методику нарахування розробляв і затверджував, окремий спеціалізований котел з безперебійним підігрівом? Треба ще додати, що ми з 2010 року не користуємся гарячою водою і маєм індопалення”, – відзначив тернополянин Андрій Залецький.