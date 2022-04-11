Надолужили те, що не встигли в молодості: на Тернопільщині взяла шлюб літня пара переселенців. ФОТО

Радісна новина на парафії церкви Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії та у «Карітасі».

Літня пара вимушених переселенців, які проживають у нас вже близько місяця, почали знайомитися з нашим християнським нащадком та традицією, – йдеться на сторінці у Facebook церкви Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії.

Тиждень тому Іван та Валерія, проживши все життя разом, виростивши дітей та онуків, – вирішили взяти Таїнство шлюбу, уклавши свій союз перед Господом. Те, що не встигли в молодості – надолужили тепер, пише Чортків. City.

Життя продовжується далі, незважаючи ні на що. А це – найголовніше!