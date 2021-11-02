Надал і Притула: кому довіряють і за кого готові голосувати тернополяни

Згідно з результатами опитування Соціологічної групи «Рейтинг», мешканці Тернополя значно краще оцінюють стан справ на місцевому рівні, ніж на загальнодержавному.

Так, лише 27% опитаних вважають, що справи у країні йдуть у правильному напрямку, 60% – протилежної думки. Щодо Тернополя – 57% вважають, що справи у ньому рухаються у правильному напрямку, 30% – навпаки.

Майже дві третини (59%) вважають, що за останній рік ситуація у місті покращилася. 30% – не побачили змін, лише 8% – побачили погіршення.

Абсолютна більшість (90%) вважають Тернопіль комфортним для життя. Протилежної думки лише 8% респондентів.

Роботою Президента України В.Зеленського задоволені 33%, не задоволені – 59%. Діяльністю Прем’єр-міністра Д.Шмигаля задоволені 18%, не задоволені – 58%. Роботою Верховної ради задоволені 16%, не задоволені – 74% респондентів.

Діяльністю мера Тернополя Сергія Надала задоволені 72%, не задоволені – 24%. Діяльністю міської ради задоволені 59%, не задоволені – 27%. Роботою голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка задоволені 36%, не задоволені – 27%, не змогли оцінити – 38%. Роботою голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша задоволені 33%, не задоволені – 27%, не змогли оцінити – 40%.

Діяльністю освітніх закладів задоволені 50%, не задоволені – 29%, не змогли оцінити – 22%. Роботою комунальних служб міста задоволені 43%, не задоволені – 53%. Поліцією задоволені 43%, не задоволені – 32%, не змогли оцінити – 25%. Роботу громадського транспорту позитивно оцінили 38%, негативно – 49%. Роботу медичних служб оцінили позитивно – 38%, негативно – 53%.

Лідерами у рейтингу довіри є Сергій Притула (довіряють – 37%, не довіряють – 52%), Володимир Зеленський (довіряють – 33%, не довіряють – 61%), Петро Порошенко (довіряють – 30%, не довіряють – 62%) та Володимир Гройсман (довіряють – 30%, не довіряють – 60%) . Віталію Кличку довіряють 24%, не довіряють – 64%. Дмитру Разумкову довіряють 21%, не довіряють – 59%, не знають такого – 10%. Юлії Тимошенко довіряють 16%, не довіряють – 77%. %. Юрію Бойку довіряють 9%, не довіряють – 69%, не знають такого – 14%.

Жителі Тернополя декларують відносно високу електоральну мобілізацію: 65% однозначно готові взяти участь у парламентських виборах. 15% – вагаються (50/50), 4% – можливо б взяли участь, 14% – малоймовірно прийшли б на дільниці.

У парламентському рейтингу лідерами є партії «Європейська солідарність», яку готові підтримати 23,0% тих, хто визначився і має намір проголосувати, «Слуга народу» – 20,7%, ВО «Свобода» – 20,0%. За партію «Батьківщина» – 10,5%, партію «Сила і честь» – 4,8%, партію «Голос» – 4,3%. Рейтинг інших політичних сил – нижче 3%. Тих, хто не визначився, – близько 20%.

Лідером серед партій на виборах до міської ради є ВО «Свобода» (32,5% серед тих, хто визначився та має намір голосувати). Партію «Європейська солідарність» готові підтримати 15,8%, партію «Слуга народу» – 15,1%, «Батьківщина» – 8,8%, «Голос» – 4,2%, «Сила людей» – 3,5%, «За майбутнє» – 3,0%. Рейтинг інших політичних сил – менше 3%. Тих, хто не визначився, – близько 18%.

На виборах мера Тернополя перемогу здобув би Сергій Надал, за якого готові проголосувати 71,8% тих, хто визначився і має намір проголосувати. Рівень підтримки інших кандидатів суттєво нижчий. Так, за Івана Сорокаліта і Леоніда Бицюру готові проголосувати близько 5%, за Віктора Овчарука, Тараса Демкуру і Михайла Ратушняка – близько 3%. Рівень підтримки інших кандидатів – 1-2%. Тих, хто не визначився, – близько 10%.

Головними сферами, яким міська влада має надавати найбільше значення, респонденти визначили боротьбу з незаконними забудовами (37%) та вирішення питання дорожніх заторів (30%). Також до пріоритетних проблем містяни віднесли якість комунальних послуг (23%), якість медичного обслуговування (23%), збільшення місць для паркування (22%), створення робочих місць (21%), розвиток громадського транспорту (20%), збір та утилізацію сміття (20%), ремонт та будівництво доріг (20%).

Ключовими сферами, де міський голова досяг найбільших успіхів тернополяни вважають ремонт та будівництво доріг (49%), облаштування дворів та прибудинкових територій (40%), реконструкція парків та скверів (34%).

35% дорослих опитаних зазначили, що вже зробили щеплення від COVID-19 (перша, або друга доза). 19% – готові вакцинуватися, натомість 41% – не мають таких намірів. Останніх відносно більше серед молодих до 35 років та найбідніших.

38% зазначили, що особисто хворіли на коронавірус, 57% – не хворіли. Відносно більше тих, хто заявив, що переніс COVID-19, серед представників середньої вікової групи (36-50 років) та жінок.

Аудиторія: мешканці Тернополя від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 800 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,5%. Терміни проведення: 23-26 жовтня 2021 р.