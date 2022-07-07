Українські військовослужбовці у четвер, 7 липня, встановили прапор України на острові Зміїний.

Відповідні фото опублікував у Facebook військовослужбовець Арут Папоян, передає НВ.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук у себе в Telegram повідомив, що на прапорі написано: «Пам’ятай, „русский военный корабль“, острів Зміїний — це Україна!».

Прапор підписав голова Одеської ОВА Максим Марченко.

4 липня в оперативному командуванні Південь повідомили, що операція зі звільнення Зміїного завершена. Територія повернута під юрисдикцію України.

30 червня ОК Південь поінформували, що після потужних ударів ЗСУ російські окупанти спішно евакуювали залишки гарнізону на двох швидкісних катерах і залишили острів Зміїний на заході Чорного моря.

У міністерстві оборони РФ підтвердили інформацію про втечу своїх військових із острова Зміїний і назвали це «жестом доброї волі».

У Міноборони Британії наголосили, що ні про який “жест доброї волі” не йдеться.

У Пентагоні також спростували кремлівську версію і зазначили, що українці дуже успішно чинили значний тиск на росіян, які окупували Зміїний.

За підрахунками Forbes, під час ударів по Зміїному росіяни втратили техніку майже на мільярд доларів.