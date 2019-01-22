Над Тернопільщиною нависла загроза епідемії

22/01/2019 Розмір тексту:

Нові випадки кору виявляють на Тернопільщині. Від початку цього року кір виявили більше які в півтисячі жителів області, – повідомила лікар-епідеміолог Марія Павельєва. А по Україні кількість нових випадків захворювання сягає п’яти тисяч. Хоча епідпоріг не перевищено, проте кількість хворих постійно збільшується.

Від ускладнень кору у Рівненські області помер 49-річний чоловік, а у Хмельницькій області це захворювання забрало життя 35-річного чоловіка. Він занедужав 12 січня, до медичного закладу звернувся через 4 доби. 19-го січня хворого перевели до реанімаційного відділення Хмельницької інфекційної лікарні. Чоловік був двічі щеплений від кору-в 1986-му та 89-му роках, що записано в його медичній картці. Чому чоловік підхопив вірус кору, встановить судово-медична експертиза.

Лікарі наголошують: останнім часом на кір переважно хворіють дорослі, що інколи становить загрозу їхньому життю. Оскільки кір в дорослому віці переноситься важче.

«З початку року зареєстровано 557 випадків кору за первинними терміновими повідомленнями. Випадки захворювання трапляються в усіх районах області, проте найбільше хворих все ж таки у Тернополі. Бувають дні, коли ми виявляємо більше десяти хворих. Щодо спалахів цього захворювання, то останнім часом нових не виявляємо. А у 2018-му році в області було зареєстровано 62 спалахи кору», – повідомила лікар-епідеміолог Марія Павельєва.

В обласному лабораторному центрі запевняють: від кору захистить щеплення. Відтак просять не уникати цієї процедури, не «купувати довідок» щодо її проходження.

Софія Романська