У школі села Ценів Козівського району спортзал перебуває у жахливому стані.

Діти змушені бігати по підлозі з прогнилих дощок. Стіни обдерті, наче після вибуху, вікна – облущені та забиті фанерою.

Про таку кричущу ситуацію у Фейсбуці повідомив учитель фізкультури цієї школи Ігор Попик.

“Обіцяли зремонтувати. Самі обіцянки. Невже Ценів гірший за інші села? Цікаво, скільки виборів потрібно чекати, щоб колись в ньому ремонт зробили? Напевне, коли комусь на голову щось впаде. Скільки ще раз потрібно міряти площу спортзалу і розміри вікон?”, – пише чоловік.

Сподіваємося, після розголосу у ЗМІ місцева влада таки заворушиться. І це, надіємося, станеться раніше, аніж хтось травмується у цьому жахливому приміщенні.