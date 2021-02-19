В Мельнице-Подільській об’єднаній громаді стало актуальним питання дитячого харчування в садочках і школах, адже все більше батьків скаржаться на обмежений раціон, та й навіть діти не хочуть їсти в їдальнях.

І дивуватись цій ситуації зовсім не варто, адже те, що подають в деяких столових дітлахам Мельнице-Подільської громади, дійсно нереально назвати збалансованим та корисним харчуванням, пише Звістка.

“Вересень 2020-лютий 2021, що змінилося? Овочі, що принесли батьки для покращення якості харчування для своїх дітей. “Добротне друге” у розумінні нашого керівництва. Може пора тих, хто відповідальний за організацію харчування у громаді відсторонити від обов’язків за невміння грати тендери, вчасне заключення договорів, повну бездіяльність та безвідповідальність…”, – написала в групі “Мені не байдуже” Галина Кушнір, прикріпивши під дописом дуже промовисті фото.

До слова, Галина Кушнір працює вчителькою початкових класів в одному з навчальних закладів громади і не з чужих слів знає, яким насправді є харчування дітей.

“Середа-10.02. В меню написана ще фрикаделька”, – підписала фото обману Галина Кушнір.





“Все затверджено: і котлети, і сарделька, і м’ясо, але на папері. Інколи це є, але двічі на місяць. Я своїх старших дітей просила їсти в школі на обід, а не в магазини ходити, але на цьому тижні один з них прийшов і до вечора мені розказував, яку дали підливку з м’яса:” Мамо, так тільки шкіри мелені і кишки!”. Мабуть, був курячий фарш, я також колись купила, але з’їли коти, бо м’яса там не було. Але це платне харчування, це старша школа. А молодші класи і цього не получають. Старша школа за 15 грн має котлету, салат і гарнір, а молодша – тільки гарнір і пластинку огірочка квашеного. Хоча оплата на 1 дитину майже та сама. Якщо я не помиляюсь, то 14 грн коштує обід для молодших класів, але меню зовсім не те”,- доповнила допис Тетяна Костенюк.

“Глибока тарілка, ложка і сама їда як у тюрмі.А має бути виделка, плоска тарілка і їда набагато краще. Каша наче свиняча тирба”, – написала Галина Бальчук.

“От чому і дітки не їдять… Вони не знають, що то їм…”,- написала авторка інших фото Галина Борщ.

Поспілкувавшись з Галиною Кушнір, редакція “Звістки” довідалась, що учора у садочок і школу навідалися з перевіркою депутати селищної ради, щоб на власні очі побачити, чим харчуються діти громади.

За словами співробітниці садочку та депутата селищної ради Мирослави Подольчук, яка також неодноразово піднімала питання неякісного харчування дітей, вони оглянули жахливий стан садочку і побували в шкільній їдальні. Меню школярів вразило: у молодшій школі – виключно картопля і салат, а в старшій школі, де діти платять за порцію 15 грн, є куряча котлета, макарони та тушена капуста.