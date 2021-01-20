Бронзовий макет Парафіяльного костелу, що його встановили через дорогу від ЦУМу, можна скопіювати та збільшити – і ось вже замість універмагу на своєму законному місці стоїть зруйнований Парафіяльний костел, б’ють дзвони і тільки сучасний транспорт видає фікцію.

Таке відео сконструював користувач ankord_c та розмістив на своїй інстаграм-сторінці, пише Терміново.

Робота автора зібрала майже півтори тисячі переглядів. Коментатори захоплюються ідеєю та майстерним виконанням.

Як пояснив сам автор, велику модель костелу він робив самотужки з нуля.

“Вигляд, розмір та розташування брались з архівних фотографій та інших реконструкцій, менша модель – шляхом фотограметрії та подальшої обробки в 3d-програмі”, – пояснює етапи роботи автор.

Нагадаємо, Парафіяльний костел збудували за проєктом відомого на той час архітектора Мар’яна-Теодора Тальовського. Храм простояв від 1908 року до 1954, коли його зруйнували начебто через аварійний після війни стан. Вже за 5 років на його місці виріс центральний універмаг міста.