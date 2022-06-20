Минулих вихідних вогнеборцями Тернопільщини ліквідовано 12 пожеж, 8 з яких – горіння сухої трави, очерету та сміття на відкритій території.

Про це повідомляють в обласному управлінні ДСНС.

“Невже нам мало спопеляючого вогню, котрий приніс на нашу землю «русскій мір»? Чому до своєї ж землі ми ставимося так само жахливо, як і кляті окупанти? Люди, схаменіться! Паліть ворога, а не рідну землю!”, – закликають мешканців краю рятувальники.

18 червня о 15:14 у м. Скалат Скалатської територіальної громади Тернопільського району на вул. Грушевського виникла пожежа сміття на відкритій території площею 30 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 24-го державного пожежно-рятувального поста 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

19 червня о 00:28 у с. Бедриківці Заліщицької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сміття на відкритій території площею 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

о 13:24 у с. Плотича Козівської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави та очерету на відкритій території на площі орієнтовно 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

о 13:56 у с. Лисичники Заліщицької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави та чагарників на відкритій території на площі орієнтовно 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди с. Винятинці;

о 15:37 у с. Бедриківці Заліщицької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі на площі орієнтовно 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

о 15:52 у с. Налужжя Микулинецької територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 25-го державного пожежно-рятувального поста 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

о 16:32 у с. Комарівка Почаївської територіальної громади Кременецького району виникла пожежа сухої трави та самосіву на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано лісовий масив площею 20 га;

о 18:57 у м. Заліщики на вул. Ущилівська виникла пожежа сміття та сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.