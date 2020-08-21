Зі службовою перевіркою в одне із сіл Монастириського району приїхали представники комунальних служб. Жителів населеного пункту звинуватили у тому, що вони масово не оплачують за газ та світло. Люди почали заперечувати і надали квитанції, які виявилися недійсні і ніде не обліковані.

Даний факт зареєстрували у поліції. У ході розслідування стало відомо, що впродовж квітня-травня начальник одного із поштових відділень району привласнювала чужі кошти. Жінка приймала платежі від населення за газ та світло, видаючи їм квитанції форми Ф-47. Прибутки в касовому звіті вона не відображала.

В результаті таких неправомірних дій працівник пошти заробила більше сімдесяти восьми тисяч гривень та кримінальне провадження за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем – стаття 191 частина 2 ККУ.

Чому і для чого жінка так вчинила, з’ясовують правоохоронці. Проте після того, як все стало відомо, підозрювана повернула частину коштів – тридцять тисяч гривень.