Керівник відділення поліції, що вимагав у підлеглого кошти за можливість піти у відпустку, перебуватиме під вартою.
Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого ТУ ДБР, погоджене з прокурором, про обрання запобіжного заходу у виді взяття під варту з можливістю внесення майже 100 тис грн застави керівнику одного з відділень поліції ГУНП в Тернопільській області.
Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.
Читайте також: Начальник відділення поліції вимагав у підлеглого хабар, аби той зміг піти у відпустку
Нагадаємо, керівник відділення поліції пообіцяв підпорядкованому офіцеру за 6 тис грн вплинути на рішення про надання йому відпустки. Правоохоронці зафіксували факт передачі коштів керівнику відділення і повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.
Також було призначене судове засідання з розгляду клопотання про відсторонення підозрюваного від займаної посади.
Додати свій коментар