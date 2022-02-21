Начальнику відділення поліції, котрий вимагав у підлеглого хабар за можливість піти у відпустку, призначили 100 тис. грн застави

Керівник відділення поліції, що вимагав у підлеглого кошти за можливість піти у відпустку, перебуватиме під вартою.

Тернопільський міськрайонний суд задовольнив клопотання слідчого ТУ ДБР, погоджене з прокурором, про обрання запобіжного заходу у виді взяття під варту з можливістю внесення майже 100 тис грн застави керівнику одного з відділень поліції ГУНП в Тернопільській області.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

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Нагадаємо, керівник відділення поліції пообіцяв підпорядкованому офіцеру за 6 тис грн вплинути на рішення про надання йому відпустки. Правоохоронці зафіксували факт передачі коштів керівнику відділення і повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Також було призначене судове засідання з розгляду клопотання про відсторонення підозрюваного від займаної посади.