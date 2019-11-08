Титул найсильнішого кікбоксера світу виборов на змаганнях у Італії Дмитро Болтян – начальник управління КОРД ГУНП в Тернопільській області. Окрім цього, уродженець Кременеччини виконав норматив майстра спорту України Міжнародного класу з кікбоксингу WTKA.

Змагання з кікбоксингу за версією WTKA проходили з 30 жовтня по 3 листопада у місті Маріна-ді-Каррара. Своїх бійців представило понад 28 світових федерацій, а це 5000 спортсменів з 89 країн світу. Така кількість учасників стала рекордом за всю історію проведення цих змагань.

У вазі понад 91 кг в найважчому поєдинку фул-контакт перемогу виборов Дмитро Болтян. У фіналі він здолав італійського суперника, багаторазового чемпіона Європи та Світу.

Спортом Дмитро Болтян почав займатися з дитинства. Перші вагомі результати та перемоги здобув у регбі. Далі захопився рукопашним боєм, боксом і зупинився на кікбоксингу.

Потрапити на чемпіонат світу було мрією всього його життя. Тому до серйозних змагань кордівець готувався не один рік. Не забував підтримувати фізичну форму і під час поїздок на схід нашої держави. За плечима Дмитра Болтяна сім ротацій у зону проведення антитерористичної операції.

Два останніх роки кордівець робив усе можливе, аби потрапити на змагання. Наполеглива щоденна праця дала свої результати – кременчанин посів п’єдестал першості і здобув золото. Неабияку увагу Дмитро Болтян приділяє не лише своїм тренуванням, але й піклується про фізичне та моральне здоров’я мешканців Кременеччини. Правоохоронець неодноразово долучався до створення та відкриття на території району спортивних шкіл та секцій по кікбоксингу. Його учасники, як школярі, так і працівники правоохоронних відомств, неодноразово здобували високі звання на змаганнях з кікбоксингу, а також виступають за ФСТ «Динамо».