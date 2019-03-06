Начальник служби автодоріг Тернопільщини отримав “жирну” посаду в Києві

06/03/2019 Розмір тексту:

Начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик обійме посаду начальника відділу контролю та документального забезпечення Державного агентства автомобільних доріг України.

Про це повідомляють Наші гроші. Львів з посиланням на результати конкурсу, опубліковані на сайті агентства.

Богдан Юлик набрав 14,61 балів, тоді як його суперниця Ольга Жукова – 10,48. Згідно з декларацією Юлика як кандидата на посаду, поданої 14 січня цього року, минулоріч його зарплата становила 240 тис. грн.

Крім того, з декларації стало відомо, що Богдан Юлик одружився на Мар’яні Ороновській.

Як раніше повідомляли «Наші гроші. Львів» у розслідуванні «Спортсмени з великої дороги», Ороновська у 2018 році почала працювати заступником гендиректора ТОВ «Експерт проект плюс». Одночасно з цим ця компанія почала отримувати замовлення від Служби автомобільних доріг у Тернопільській області.

Це не єдина компанія, пов’язана з Юликом, яка раптово почала отримувати гроші від САД у Тернопільській області. Так, фірма «БМБуд» нині вже загалом підписала договорів на 477 млн грн. Перші підряди вона отримала у травні 2018 року, підписавши майже двісті договорів, оскільки дороги поділили на ділянки по 40 метрів і, таким чином, уникнули проведення конкурсних процедур.

Її засновниками спочатку були Андрій Самарик та Олександр Івахів – тренери місцевих клубів, до діяльності яких залучений начальник тернопільської САД Богдан Юлик. Після публікації розслідування про це, єдиним власником фірми став Євгеній Бєлаш, а «БМБуд» переїхала на іншу вулицю – Текстильну, 30. Ще один спортсмен Юрій Сенів отримав замовлень від САД у Тернопільській області на 7,7 млн грн.