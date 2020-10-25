Радник голови МВС Михайло Апостол завітав на фермерське господарство «ГАДЗ», яке є одним із лідерів виробництва фруктів в Україні.

Керівник господарства Петро Іванович Гадз продемонстрував гостю сади та виробничі потужності. Окрім цього, вони згадали початки господарської діяльності ФГ «ГАДЗ» та обговорили плани на майбутнє.

– Петре Івановичу, дякую Вам за запрошення. Я завжди намагаюся приїхати сюди, коли випадає нагода. Стараюся відвідувати Ваші поля та сади хоч раз в місяць, аби набратися тут енергії та впевненості у майбутньому нашої держави. Я люблю дивитися на цю казку, яку Петро Гадз пише вже декілька років. Це величезна кількість людей, багато зусиль та чимало кредитів. Це – майбутнє України. Бажаю Вам, Петре Івановичу, здоров’я, багато витривалості та спокійних нервів, аби надалі реалізувати все задумане, – зазначив Михайло Апостол.

Петро Гадз розповів, що на досягнутому не планує зупинятися – продовжить будівництво холодильних сховищ, ще однієї фасувальної лінії та найсучаснішого заводу з переробки плодоовочевих культур.

– Пам’ятаю, як посадив перші саджанці. Багато подорожував світом, переймав досвід в іноземців й зробив так само. У полі, саду та в сфері тваринництва в нас загалом працює 2 тисячі людей. Середня заробітна плата – 16 432 гривні. Стовідсотково легальна праця, люди отримують зарплати на банківські картки. Процес від вирощування яблук до їх зберігання повністю відповідає світовим стандартам – сертифікації «Global GAP», – підкреслив Петро Гадз.