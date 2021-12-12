(під враженням суботнього ранку)

Набридло все: брудні й розбиті тротуари,

Між пасажирами на теж брудній зупинці чвари,

Пси (теж брудні), що вештаються поруч,

Тролейбус, що, немов астматик, ледве преться вгору

Брудне, як звично, торжище на вулиць розі,

Брудний “алкаш” з синцем й розбитим носом

Тут хоч-не-хоч подумаєш зі злістю:

Це гетто чи оте славетне “файне” місто?

А ще набридли в телевізорі політикани:

На публіці – вожді великі, по життю – брудні “пахани”,

Набридло, що тебе, мов дурня, закликають вірити у диво,

Що заживе колись країна справедливо і щасливо,

Оте “колись” тоді, мабуть, настане,

Коли трава рости на гробі твоїм перестане,

Тобі ж і далі подають лайно і кажуть: “Це – повидло”.

Напитись, може? Та уже набридло…