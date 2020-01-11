Про чоловіка без ознак життя в поліцію Збаражчини повідомили перехожі.

Як повідомляють у поліції, невідомий лежав на зупинці громадського транспорту, що на Добривідському перехресті. На місце події виїжджала бригада швидкої допомоги та поліція. При огляді тіла медики констатували смерть.

Як стало відомо, померлий – житель Збаразького району, 1986 року народження. Чоловік зловживав алкоголем та вів антигромадський спосіб життя. Слідів насильницької смерті на тілі не виявили, а причина смерті буде відома лише після проведення судово-медичної експертизи.