На зупинці затримали неадекватного неповнолітнього з наркотиками

Юнака з цигаркою в руках працівники Тернопільського відділу поліції помітили увечері, 15 січня, на зупинці громадського транспорту.

На зауваження про заборону паління у громадських місцях, порушник відрегував неадекватною поведінкою тож дільничні інспектори вирішили провести поверхневу перевірку згідно зі ст. 34 ЗУ “Про Національну поліцію”.

В нього виявили згорток з білою подрібненою речовиною, ймовірно, наркотичною. Для з’сування усіх обставин хлопця запросли до відділку, куди викликали і батьків 17-річного тернополянина.

Походження ймовірних наркотиків будуть з’ясовувати експерти. Відомості про подію внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Неповнолітній понесе адміністративну відповідальність згідно статті 44 КУпАП.