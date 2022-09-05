У Тернополі продовжують роботу над зміною назв геонімів.

Геонім – це географічна назва містобудівних об’єктів, узагальнююче поняття для назв вулиць, майданів, ліній, алей, бульварів, доріг, набережних, провулків, проспектів проїздів, тощо. Так, на черговому засіданні виконавчого комітету внесли зміни до рішення «Про затвердження Переліку та назв зупинок міського громадського транспорту загального користування м. Тернополя».

Заступник міського голови Ігор Крисоватий пояснив, що це пов’язано із прийняттям на сесії рішення «Про затвердження Реєстру назв вулиць та інших геонімів (проспектів, бульварів, площ, провулків тощо) Тернопільської міської територіальної громади». Тобто, назви зупинок тепер приведуть у відповідність до цього Реєстру.

На засіданні також дали протокольне доручення управлінню транспортних мереж і зв’язку та управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології упродовж місяця замінити вивіски на зупинках громадського транспорту на нові.

Раніше ми вже писали, що у місті перейменували 17 назв зупинок громадського транспорту. Ймовірно, що до цього переліку додадуться ще й інші зупинки, де необхідно уточнити назву, відповідно до затвердженого Реєстру геонімів.