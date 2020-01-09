Атмосферний фронт рушив у напрямку Західної України. Він принесе опади, відтак замість морозів на Тернопільщині слід чекати дощів.

Температурні показники коливатимуться від незначного мінуса до плюса, перепади атмосферного тиску можуть негативно позначитися на самопочутті метеозалежних краян, – зазначає синоптик Наталка Діденко. Надалі в регіоні триватиме тепла погода.

«У четвер в Україну прийде атмосферний фронт і тому на Заході очікуються дощ та мокрий сніг. Відповідно, усі метеозалежні – залягайте або вдома на диванах, або на роботі на клавіатурах, бо йде зміна атмосферного тиску. Температура повітря найближчої ночі буде невисокою: -2 -7 градусів, а завтра вдень потепліє знову до 2 морозу – 3 тепла».

Отже, на Тернопільщині спостерігатиметься тенденція до підвищення температурних показників. Не оминатимуть регіон опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Софія Романська