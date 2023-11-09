На злощасному повороті на Тернопільщині злетіла з траси вантажівка з буряками. ФОТО

Чергова аварія за участі вантажівки сталася на повороті у селі Кровінка Тернопільської області сьогодні, 9 листопада.

Фотографії автопригоди виданню “Терміново” надіслали очевидці.

Як видно на фото, фура пошкодила відбійник, перекинулася через нього і влетіла у людське подвір’я.

У пресслужбі ГУНП у Тернопільській області повідомили, що аварія трапилась близько 2 ночі. Водій вантажівки Volvo не обрав безпечної швидкості, пошкодив 25 метрів дорожнього відбійника і перекинувся. Чоловік, який був за кермом авто, 1971 року народження. Він не постраждав. На нього склали адміністративний протокол за статею 124 КУпАП. Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна.

Зазначимо, що аварії на цій ділянці дороги стаються часто, особливо у вологу погоду.