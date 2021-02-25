На перехресті доріг із сполученням Броди-Тернопіль та Обхід м. Тернопіль не розминулися дві іномарки. Аварія трапилася 24 лютого близько 10:00.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Renault Megane, рухаючись в напрямку Чистилова, проігнорував дорожній знак 2.2, а саме – проїзд без зупинки заборонений, і як наслідок – врізався в транспортний засіб Skoda. останній рухався головною дорогою.

До лікарні з тілесними ушкодженнями потрапив водій та пасажир зі Skoda, а також пасажир з іншого автомобіля.

У кермувальників відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю.