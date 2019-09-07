На 38-ій черговій сесії Тернопільської міської ради депутати прийняли низку важливих рішень, серед яких і внесення змін до бюджету громади на 2019 рік.

Відповідно до змін, дохідну частину бюджету збільшено на 15,3 млн грн за рахунок перевиконання плану першого півріччя цього року та за рахунок субвенцій з державного бюджету.

«Найбільше з цих коштів, а це понад 25 млн грн, спрямовано на утримання галузі житлово-комунального господарства. За них планується виконати поточні та капітальні ремонти доріг, тротуарів, міжквартальних проїздів та об’єктів житлового фонду міста, – розповідає Сергій Надал. – Також за ці кошти буде проведено реконструкцію мультиспортивного майданчика на вул. Тарнавського, 22. Окрім того, в черговий раз з бюджету громади виділено кошти в сумі 9,8 млн грн на продовження капітального ремонту Гаївського шляхопроводу».

Нагадаємо, від початку 2019 року депутати декілька разів вносили зміни до бюджету громади та спрямовували загалом понад 16 млн грн на реконструкцію Гаївського мосту.