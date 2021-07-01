На Тернопільщині побільшало укусів кліщів. До центру контролю та профілактики хвороб побільшало звернень від жителів краю, які постраждали від цих створінь.

Укуси кліщів на Тернопільщині почали реєструвати ще в березні. А влітку постраждалих побільшало в рази. Небезпека у тому, що вони можуть призводити до хвороби Лайма.

«Зустріти кліща можна не тільки в лісі, парку чи сквері, а й на будь-якому газоні. Іксодові кліщі можуть переносити збудників небезпечних захворювань, наприклад, кліщового енцефаліту, бореліозу – хвороба Лайма. Рання локалізована стадія хвороби Лайма виникає через 1-30 днів після укусу. На місці укусу квиникає червона папула з чіткими краями. Згодом зона гіперемії розширюється, а центр становиться блідим. У деяких випадках еритема, що зазвичай безболісна і не свербить, може бути суцільним червоним тлом. Пізня хвороба Лайма виникає через місяці або й роки після зараження. У цьому випадку з’являються неврологічні та ревматологічні прояви з переважним ураженням кістково-м’язової системи. Діагноз бореліозу встановлюється на основі характерної клінічної картини та лабораторного підтвердження», – зазначає сімейна лікарка Мар’яна Дячук.

Цього року на Тернопільщині зареєстрували більше двадцяти випадків хвороби Лайма через укуси кліщів. Відтак жителям краю радять у разі нападу цих комах звертатися за медичною допомогою.