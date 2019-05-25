З початку лютого на Тернопільщині лікарі-епідеміологи реєструють випадки укусів кліщів.

Цього року уже зафіксовано близько трьохсот таких випадків, двадцять з них призвели до хвороби Лайма.

Найчастіше кліщі нападають у паркових чи лісових зонах. Відтак у Тернополі проводять спеціальні заходи дезінфекції.

«В результаті обстеження паркових зон у Тернополі, а зокрема парку Загребелля була виявлена досить велика кількість кліщів. Відтак у цих зонах необхідним стало проведення певних дезінфекційних заходів, оприскування. Перші випадки укусів кліщів ми почали реєструвати ще у лютому. Зокрема перший випадок присмоктування кліща був зареєстрований у першій декаді лютого, це надзвичайно рано, порівняно з іншими роками. І вже цього року в нас зареєстровано понад 270 випадків. Ми рекомендуємо жителям області, які потерпіли від укусів кліщів, звертатися до лікарів. Оскільки це може призвести до хвороби Лайма», – каже завідувач відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру Марія Павельєва.

Хвороба Лайма на початковому етапі нагадує застуду, – кажуть лікарі-епідеміологи. Втім, протягом десяти днів місце укусу набрякає. Зволікання з медичною допомогою може призвести до ускладнень хронічних захворювань: від болю в суглобах до проблем з нервовою та серцево-судинними системами. На ранній стадії лікують хворобу Лайма антибіотиками.

Софія Романська