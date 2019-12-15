У Тернопільській області мешканці Кременця посварилися через будівництво майдану Волі в центрі міста.

До того ж металевий паркан навколо площі впав на жінку з п’ятирічною дитиною, йдеться у сюжеті ТСН.

Містяни не розуміють, навіщо були знищувати здорові дорослі дерева. В обурених людей купа аргументів, що сквер для міста – важливіший за майдан.

“Є відповідні дозвільні документи, в тому числі екологічні, які згідно проекту мають на меті зрізання тих дерев”, – пояснив міський голова Кременця Олексій Ковальчук.

Водночас інший табір активістів підтримує місцеву владу і запевняє, що дерева були зайві, бо затуляли би пам’ятник борцям за волю, який планують встановити на цьому майдані.

Поки між активістами точилися суперечки, паркан навколо будівництва впав на людей. За словами постраждалої Олени Січкун, унаслідок інциденту в неї були забої на всьому тілі, дитина відбулася переляком. Жінка каже, що огорожа була погано закріплена, тому її знесло вітром, і приєднується до активістів, які проти вирубки сквера.

Своєю чергою міський голова заявив, що протестувати запізно, адже громадські слухання були за рік до початку будівництва площі, а нині ялинки вже порубані. Наступного року на новому майдані на місці зрізаних ялинок встановлять штучну.