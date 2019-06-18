На Зелені свята температура повітря у Тернополі сягала тридцяти – тридцяти п’яти градусів вище нуля. Відтак охочих відпочити біля водойми було чимало.

Жителі міста засмагали та купалися на місцевому ставі. За словами відпочивальників, вода тепла, а також відносно чиста.

«Після того, як прочитав повідомлення, що вода відповідає нормі, то спокійно купався. Правда, я і раніше купався, але були сумніви, щоб не підхопити чогось. Зараз дуже спекотно, постійно хочеться бути біля води. Добре, що у нас є таке гарне озеро, є де відпочити», – каже тернополянин Іван Савечко.

Додамо, купальний сезон у Тернополі розпочався восьмого червня. На пляжі «Циганка» запрацював рятувально-водолазний пост. Щодо Дальнього пляжу, то його ще готують до купального сезону: розчищаються пісок і водойму. Втім, відпочивальників і там чимало. Нагадаємо, окрім цих двох офіційних місць для купання, в області діє ще два паспортизовані пляжі: у Ланівцях і Мушкатівці Борщівського району. Там також працюють рятувальні пости.

Софія Романська