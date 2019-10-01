Тернопільські міграційники спільно із працівниками відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП, у ході проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері, на заводі поблизу обласного центру виявили нелегальних мігрантів.

Четверо громадян Азербайджану працювали на виробництві без жодних документів і суттєво порушили дозволений термін перебування в Україні. Щодо них складено адмінпротоколи за частиною 1 статті 203 КУпАП – порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні. Відповідно до санкції статті кожен з іноземців сплатив штраф у розмірі 1700 грн.

Посадові особи міграційної служби області також прийняли рішення про примусове повернення нелегальних мігрантів з України, відтак невдовзі іноземці повинні покинути територію нашої держави.