Зміни до бюджету Тернопільської громади внесли на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради. Зробили це з метою успішного завершення бюджетного року.

Так, дохідна частина збільшилась на 1 мільйон 100 тисяч гривень за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів. Крім того, перерозподіляються кошти між головними розпорядниками на суму 12,9 мільйона гривень. Разом сума субвенційних і перерозподілених коштів в сумі 14 мільйонів гривень направляється в першу чергу на виплату зарплати – 6,6 мільйонів, на поточні видатки – 200 тисяч та на капітальні видатки – 7,2 мільйони гривень.

– На освіту направляємо 6,2 мільйони гривень, в тому числі на виплату зарплати – 4,9 мільйони – повідомила Надія Кучер, начальник фінансового управління. – За рахунок субвенції, яку ми одержали з обласного бюджету на школу мистецтв на мистецький компонент направляється 1 мільйон гривень. По культурі розподіляються кошти від палаців культури та поточні видатки і направляється 300 тисяч на виплату зарплати працівникам бібліотек. По управлінню сім’ї і молодіжної політики сума перерозподілених коштів складає 2 мільйони 300 тисяч гривень. З них 400 тисяч йде на зарплату працівникам спортивних шкіл і 1 мільйон 700 тисяч – фізкультурно-оздоровчому комплексу на придбання акустичної системи та капітальний ремонт приміщення. По управлінню ЖКГ проводяться внутрішні перекидки на суму 4,8 мільйона гривень. З них більше мільйона піде на капремонт шляхово-мостового господарства, на ремонт міжквартальних проїздів виділяємо майже 227 тисяч, на капремонт житлового фонду – майже 400 тисяч гривень. На поповнення статутного капіталу КП «Тернопільмісьтеплокомуненерго» – 3 мільйони, КП «Ритуальна служба» – 102 тисячі гривень. По охороні здоров’я за рахунок субвенції, яку ми одержали з державного бюджету, 500 тисяч гривень направляється на виплату зарплати. Також перерозподіляються кошти по поточних видатках закладів охорони здоров’я в сумі 220 тисяч гривень і направляються на реконструкцію КП «Міський лікувально-діагностичний центр».

Озвучені дані члени виконкому взяли до відома. Запропоновані зміни також мають розглянути і затвердити на черговій сесії міської ради, яка відбудеться 20 грудня.

Ольга Трач

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