У суботу, 7 серпня, урочище «Бичова» на Монастирищині знову прийматиме гостей з різних куточків України та зарубіжжя на ХХІІ Міжнародному фестивалі «Дзвони Лемківщини».

Цьогоріч на культурно-мистецькому дійстві очікують тисячі гостей, адже минулоріч фестиваль не відбувся через пандемію коронавірусу.

«Дзвони Лемківщини» обіцяють багато цікавого: урочисту ходу, концерт, майстер-класи від майстрів народних промислів, огляд експозицій музею, фотозони, відпочинкові локації. А на запрошення народного депутат від «Довіри» Миколи Люшняка приїдуть популярні українські гурти – «СКАЙ», Rock-H, тріо «Анця».

– Фестиваль «Дзвони Лемківщини» демонструє, як невтомно працює лемківська громада, аби зберегти свою культуру, традиції та передати їх нащадкам. Я запрошую усіх приїхати 7 серпня в урочище «Бичова», аби разом з тисячами гостей з різних куточків України та світу подивитися на унікальний лемківський одяг, почути їхні пісні, взяти участь у майстер-класах від майстрів народних промислів, перейнятися духом лемківської культури. Так, туга за втраченим краєм досі живе у піснях та історіях лемків, але тепер сини і доньки Лемківщини говорять про Тернопільщину як про землю, яка стала для них рідною, – зазначив Микола Люшняк.