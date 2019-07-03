За сприяння народного депутата України від ВО «Свобода» в урочищі Зімне, поблизу села Бодаки Збаразького району, 29 червня вшанували пам’ять воїнів УПА за участі Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого митрополита Епіфанія.

Саме там, у криївці між селами Лози і Котюжини 1944 року полягли майже пів сотні українських повстанців під час несподіваної засідки ворога.Як зазначив Михайло Головко, у 40 роках минуло століття упівці зробили все, аби сьогодні українці мали свою мову, віру та церкву.

– Жертовність воїнів УПА допомогла зберегти українську мову, віру, церкву. Сьогодні наша боротьба продовжується, тому маємо бути єдині. Розуміючи всі загрози, націоналістичні сили об’єдналися під прапором «Свободи», аби в один кулак йти спільно в парламент. Я переконаний, що там потужні націоналісти не дозволять скасувати закон про мову, церкву, не дадуть переписати нашу історію,– наголосив свободівець.

Під час вшанування Михайло Головко вручив подяку 87-річному Ярославу Перчишину, який допомагав націоналістичному підпіллю ще з 11-ти років.

Також у рамках пам’ятного заходу настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній нагородив Михайла Головка медаллю Святого Архистратига Михаїла за заслуги перед Помісною Українською Православною Церквою та за жертовність й любов до України. Окрім цього, Епіфаній разом із сотнями гостей помолилися за душі воїнів УПА.

– Вони для нас є справжніми героями, їхнім подвигом ми всі надихаємось. Сьогодні воїни УПА зібрали на цьому місці так багато сучасних патріотів, які не просто вболівають, але і роблять все задля того, щоб наша українська держава зміцнювалась й тут запанував справедливий мир. Від імені нашої церкви дякуємо всім тим, хто долучився до відновлення історичної справедливості, до відновлення цього місця, на якому сьогодні ми всі разом возносили молитви, – звернувся митрополит Епіфаній.

Заступник голови ГО «Збаразька районна управа Всеукраїнського братства ОУН-УПА Ярослав Брега розповів деталі того трагічного для історії України дня.

– Понад 120 осіб оточили хлопців й дали команду: «Бандера здавайся!». Ніхто не вийшов з криївок. Тільки з-під землі було чути гімн «Ще не вмерла України». Розлючений кагебіст дав наказ: «Вогонь на знищення», – зазначив Ярослав Брега.

За підрахунками в урочищі Зімне того дня загинули майже півсотні молодих хлопців, 12 з них – відомі. Це – вихідці з Вишнівця, Загороддя та Бодаків. Решту імен – незнані досі. За словами збаражчан народний депутат Михайло Головко зробив дуже багато, аби урочище Зімне стало незабутим історичним місцем героїчної слави. Так, минулоріч завдяки його підтримці тут спорудили каплицю та відновили символічну братську могилу, а цього року встановили пам’ятний хрест.