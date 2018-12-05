На залізничному вокзалі затримали жінку з наркотиками

04/12/2018 Розмір тексту:

Жінку з кількома таблетками метадону на залізничному вокзалі Теребовлі зупинили провоохоронці.

Працівники кримінальної поліції отримали оперативну інформацію про те, що жителька райцентру може перевозити заборонені наркотичні речовини, повідомляють в ГУ НП.

Коли поліцейські провели поверхневий огляд, то виявили у підозрюваної 4 паперових згортки з порошкоподібною речовиною, ймовірно метадоном, та шприц, заповнений білою рідиною.

За словами Михайла Димиди, начальника підрозділу протидії наркозлочинності в області, жінка, у якої знайшли заборонені препарати, стоїть на обліку в наркодиспансері. Вона уже років двадцять, як вживає наркотики ін’єкційно.

Оперативники припускають, що метадон вона отримала в замісному центрі, де проходить реабілітацію. Проте сировину не прийняла на місці видачі, а везла додому, аби продати. Одна таблетка метадону коштує приблизно сто гривень.

Теребовлянка каже, що шприц та пакетики знайшла. Правоохоронці встановлюють де та з якою метою підозрювана везла сировину. Працівники поліції усе вилучили та направили на експертизу.

Триває слідство відповідно до статті 309 частина 1 ККУ – Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.