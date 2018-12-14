На залізничному вокзалі перевертень у погонах забрав у дитини мобільний телефон

14/12/2018 0
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Прокуратурою Тернопільської області  скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно поліцейського, що, зловживаючи службовим становищем, у липні цього року заволодів мобільним телефоном  малолітньої особи у приміщенні поліцейської станції «Залізничний вокзал» Тернопільського відділу поліції  ГУНП в Тернопільській області.

Розслідуванням встановлено, що працівник поліції перевіряв на  причетність до вчинення правопорушень доставлених у відділення 2 малолітніх мешканців Закарпатської області.

Побачивши в одного з підлітків мобільний телефон,  правоохоронець вирішив його привласнити. Після встановлення відсутності вказаного телефону у базі розшуку, зловживаючи службовим становищем, поліцейський наказав дітям покинути приміщення поліцейської станції, залишивши мобільний собі.

Злочин викрито спільно з працівниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Розслідування кримінального провадження стосовно правоохоронця за ч.2 ст.191 КК України, обвинуваченого у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, завершено. Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

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