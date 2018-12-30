На залізничному вокзалі Тернополя молодик пограбував інваліда

30/12/2018 Розмір тексту:

Виклик про те, що трапився грабіж на вулиці Богдана Хмельницького, на території залізничного вокзалу, надійшов інспекторам близько 11 години.

Прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що у чоловіка з обмеженими можливостями невідомий громадянин викрав сумку, в якій знаходилися особисті речі.