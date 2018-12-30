На залізничному вокзалі Тернополя молодик пограбував інваліда

30/12/2018 0
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Виклик про те, що трапився грабіж на вулиці Богдана Хмельницького, на території залізничного вокзалу, надійшов інспекторам близько 11 години.

Прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що у чоловіка з обмеженими можливостями невідомий громадянин викрав сумку, в якій знаходилися особисті речі.

Отримавши необхідну інформацію, поліцейські почали відпрацьовувати прилеглу територію вокзалу, аби виявити правопорушника. Близько 10 хвилин знадобилось інспекторам, щоб знайти та затримати зловмисника. Ним виявився 30-річний житель Тернопільської області.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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