Грабіж, поєднаний з насильством та напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством – дві статті кримінального кодексу інкримінують поліцейські Тернополя уродженцю Дніпропетровської області.

Чоловік, перебуваючи в обласному центрі, двічі напав та пограбував невідомих чоловіків, повідомляють у поліції.

Перший випадок трапився 2 вересня на території залізничного вокзалу. У той момент, коли потерпілий стояв спиною до нападника, невідомий підбіг й двічі вдарив рукою в потилицю. Чоловік впав, а зловмисник витягнув з кишень мобільний телефон, 3350 гривень та втік. Про грабіж потерпілий заявив не одразу, а за кілька днів після злочину. Він зумів описати підозрюваного.

Тринадцятого вересня правоохоронці зареєстрували ще один факт нападу на перехожого і знову в районі залізничного вокзалу. Потерпілий розповів, що до нього підійшла жінка, аби поспілкуватися. в цей момент до нього підбіг невідомий і кілька разів вдарив рукою по обличчю. Чоловік впав, зламавши руку, а нападник відібрав 9220 гривень, телефон й побіг у невідомому напрямку. Особу підозрюваного оперативники встановили. Це – уродженець Дніпропетровської області, 1986 року народження. Чоловік приїхав на Тернопільщину, аби оформити візу для виїзду за кордон, а зупинився в тестя в Лановецькому району. Раніше в поле зору чоловік не потрапляв. На злочини пішов через матеріальну скруту.

У скоєному він зізнався. Тепер чоловікові доведеться відповідати за двома статтями кримінального кодексу України – 186 частина 2 та 187 частина 1.