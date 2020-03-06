Зловмисник відкрито викрав у жертви велику суму грошей та мобільний телефон.

Злочин стався на Привокзальному майдані в обласному центрі. Зі слів потерпілого – жителя Франківщини, він очікував на прибуття потяга, коли до нього підійшов невідомий. Між чоловіками виникла суперечка в ході якої тернополянин спритно викрав з кишені потерпілого всі зароблені гроші та мобільний. Вартість втраченого – майже одинадцять тисяч гривень.

Оперативними заходами поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився раніше неодноразово судимий за майнові злочини житель обласного центру. Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу та обрання міри запобіжного заходу, повідомляють у поліції.