Спецпогашення поштового блоку «Героїчні професії. Залізні люди» відбулося у Тернополі. Подія пройшла у приміщенні залізничного вокзалу.

Цей блок «Укрпошта» випустила до Дня залізничника, який відзначають 4 листопада. Він, за словами директора Тернопільського регіону АТ «Укрпошта» Любові Гринчишин, продовжує серію «Героїчні професії», що присвячена людям різних спеціальностей, які працюють на перемогу України.

За час війни «Укрзалізниця» евакуювала понад 4 мільйони людей, здійснює безперебійний вантажний і пасажирський рух, надає пожежну та ремонтну допомогу при ліквідації наслідків ракетних ударів, відновила сполучення до де окупованих міст. Через це її працівників можна назвати «залізними людьми», які у перші місяці війни працювали у надскладних та небезпечних умовах.

У новому поштовому блоці відображені реальні події, які мали місце третього травня 2023 року у Херсоні. Під час обстрілу ракета влучила у залізничний вокзал, загорівся один із вагонів потяга № 109 «Херсон-Львів», провідника поранило. У цій надзвичайній ситуації залізничники працювали злагоджено і швидко: надали медичну допомогу пораненому колезі, відчепили вагон, що загорівся та оперативно пересадили пасажирів до інших вагонів. У результаті потяг вирушив зі станції із запізненням тільки на 14 хвилин і за графіком прибув до Львова зранку 4 травня.

Поштовий блок складається з двох марок: «Евакуаційний потяг Херсон →»та «→ Львів. Евакуаційний потяг». Він також доповнений конвертом і листівкою. Створив їх художник Віктор Грудаков. За словами голови правління «Укрзалізниці» Євгена Лященко, це перший поштовий блок за час Незалежності, присвячений роботі залізничників. Його випустили тиражем 150 тисяч екземплярів. Номінал кожної марки – W, що відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа масою до 50 грамів наземним транспортом до іноземних держав. Придбати поштову продукцію можна у відділеннях поштового зв’язку та філателістичному магазині «Укрпошти».