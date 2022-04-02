На залізничній станції в Тернополі знайшли російські і білоруські вагони: їх передадуть військовим

На залізничній станції у Тернополі знайшли російські вагони.

Про це під час брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш, передає Суспільне.

За його словами, згідно з інформацією у листі, що надійшов від на залізничну станцію Тернополя, виявлено 35 вагонів російської федерації.

“Ці вагони належали різним власникам. Це не державні органи чи підприємства, які перевозили товари і їхні вагони залишились тут, вони не встигли виїхати за кордон. Також знайшли білоруські вагони, які теж в нас знаходяться. Ці вагони ми сьогодні передали до Львівської військової адміністрації, оскільки Тернопіль входить до Львівської залізниці. Попередньо проговорено, що ці вагони вилучаються і будуть передані для потреб військових і для безкоштовного перевезення гуманітарних вантажів по Україні”, – сказав Володимир Труш.