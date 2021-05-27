Розумію, що можу наразитися на осуд, гостру критику і навіть звинувачення… аж подумати страшно, в чому. Проте моє, можливо, відстале і недосконале розуміння послідовності у висловлюваннях вимагає: сказавши “А” треба сказати і “Б”. І не міняти своїх поглядів, як Дмитро Гордон, котрий за першої-ліпшої нагоди повторює, наче мантру, що він говорить “правду і лише правду”.

Дві події останнього часу чомусь поєдналися для мене в єдине ціле: чергове загострення “білоруського” питання і заява очільника українського МЗС з приводу того, що нас не запросили на черговий саміт держав-членів НАТО (дуже був він здивований з цього приводу). Можливо, трохи парадоксальним чином вони поєдналися в моїй свідомості й навіть більше – набули логічного зв’язку.

Ще в серпні минулого року, на початку протестних акцій у Білорусі я в своїй публікації досить позитивно оцінив деякі сторони правління Олександра Лукашенка: турботу про здоров’я нації, порядок і благоустрій в країні, стабільність – погодьтеся, не найгірші речі з точки зору людини на схилі віку, ким я власне і є. Тобто, все те, з чим у нас, українців нині суттєві проблеми. До того ж, дивлячись телерепортажі з Мінська, помітив серед учасників цих акцій чимало таких типажів, яких ми в себе залюбки записуємо до категорії “тітушок”. І відповідно ставимося до них. Однак у репортажах наших демократичних ЗМІ вони поставали в героїчному обліку борців за свободу і ту ж демократію. Безумовно, білоруські силовики тоді перегнули палку й вдалися до не завжди вмотивованої жорсткості (хоча з деякими описаними вище “борцями за демократію” діяти не можна інакше – судячи хоча б з того, як розперезалося нині усіляка бидлота в демократичній Україні ). Але мені були зрозумілими й слова О.Лукашенка про те, що йому важко бачити, як все, що він створював і вибудовував, поставлене під загрозу. І він, як на мене, мав вельми переконливий аргумент для тих, хто сп’янів від відчуття “свободи”: а подивіться, сябри, що діється в Україні…

Тепер – про неї, про Україну. Реакція європейської та світової спільноти на примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську зрозуміла – випадок, зрештою, екстраординарний і, не виключено, спецслужби “бацьки” під його “ласкавой апекай” діяли занадто різко й не зовсім розсудливо. Але… від кого, від кого, а від України найменше можна було чекати, що вона кинеться виглядати святішою за всіх святих і звинувачувати владу сусідньої держави в диктаторстві, тероризмі, нехтуванні правами і т. ін. Чи є це вершиною порядності, пам’ятаючи про ту, скажімо так, цілком достойну позицію, що її зайняв О.Лукашенко в російсько-українському протистоянні? Як йому після цього сприймати українських владних персон? І що ми протиставляємо Білорусі, звинувачуючи її в диктатурі? Свій варіант рахітичної демократії, при якому права простих людей попираються й зневажаються повною мірою, а про справедливість і правосуддя залишається лише мріяти після другої чарки за новорічним столом? Чи, може, наш незнищенний бардак в усьому і завжди? Тут, напевно, “бацька” міг би промовити: “Хто б і навучаў, а ты б лепей памаўчаў”.

Усе це офіційна Україна, звісно, робить, не просто так, а сповнена бажання грати в унісон із Заходом – сподіваючись при цьому на його прихильність. Як показує досвід – і міжлюдських стосунків, і міждержавних відносин – такі дії з боку слабших далеко не завжди знаходять відгук від сильніших. Тому й висловлює тепер шеф українського МЗС Дмитро Кулеба подив і ледь приховану образу з приводу того, що Україну, бачите, не запросили на самміт НАТО. Невже глава нашого зовнішньополітичного відомства сподівався, що підтакування Заходу в питанні осуду дій білоруських властей розчулить Берлін, Париж і всіх решту настільки, що вони закриють очі на наші невиліковні болячки: тотальну корупцію, тіньову економіку, “кривосуддя” замість правосуддя? Якщо так, то … допоможи, Боже, українському МЗС.

Адже коли довший час “варишся” в усьому цьому, то диктатура порядної (саме порядної) людини здається значно меншим злом…