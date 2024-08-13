У Волинській області військовозобов’язаним вже надсилають повістки рекомендованим листом.

Про це розповіла пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук, повідомляє сайт новин Волині та Луцька «Конкурент».

«Резервістам і військовозобов’язаним надсилаються повістки на оновлення військово-облікових даних поштою рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації», – повідомила вона ВСН.

За словами Уляни Кравчук, належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП є:

день отримання рекомендованого листа особою, про що є підтверджуючий документ від поштового оператора;

день проставлення відмітки про відмову отримати лист чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою зареєстрованого або ж фактичного місця проживання особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання.

«Хочу наголосити, що така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати», – підкреслила пресофіцерка.

Уляна Кравчук зазначила, що особа, яка не з’явилась до ТЦК у час, вказаний у повістці, буде нести адміністративну відповідальність. РТЦК виносить постанову про накладення на порушника адміністративного стягнення. Цю постанову представники районних ТЦК надсилають рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації.

«Також доповню, що уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку за повісткою, не вдасться. Адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку. Громадянин може заплатити штраф, але разом з тим він все одно повинен виконати свій обов’язок», – додала пресофіцерка.

Нагадаємо: народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив: якщо людина потрапила у ситуацію, яка, на її думку, пов’язана з неправомірними діями або з перевищенням посадових обов’язків посадовця ТЦК та СП або Нацполіції, вона має повне право їх оскаржити.