За минулу добу троє власників автівок стали жертвами зловмисників. Два випадки крадіжок з салону автомобілів задокументували у Тернопільському районі, один – в обласному центрі.

Найбільшу суму – 100 тисяч гривень злодії зуміли вкрасти з іномарки на Західному ринку, що в Петриках. Потерпілий приїхав з Почаєва оплатити замовлений товар, натомість поніс чималі збитки. Авто обікрали професіонали, методом сканування замка.

Через власну безпечність потерпіла і мешканка обласного центру. Жінка лише на 15 хвилин покинула салон, не зачинивши автівку, але злодію цього вистачило. З сидіння зникла сумка, а з нею і понад 40 тисяч гривень.

Схожа неприємність спіткала жительку села Мишковичі. У неї біля місцевої школи з автомобіля також вкрали сумку з гаманцем. Аматор розбив вікно автівки і розжився на 100 євро в гаманці.

Правоохоронці вживають заходи щодо розкриття злочинів.