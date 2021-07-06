На Євро-2020 залишилося четверо. Нас серед них немає…

Євро-2020 вступає у завершальну стадію.

Чвертьфінальні матчі видалися напруженими (за винятком одного – вгадайте, якого?) і закінчилися з такими результатами: Швейцарія – Іспанія – 1:1 (пенальті – 1:3), Бельгія – Італія – 1:2, Чехія – Данія – 1:2, Україна – Англія – 0:4. Отже, у півфіналах у Лондоні 6 і 7 липня зустрінуться: Італія – Іспанія і Англія – Данія. Наразі – поєдинки ¼ фіналу в номінаціях:

Найцікавіший матч: Бельгія – Італія (1:2). Нинішньому “золотому” поколінню бельгійських збірників багато хто (особливо після вильоту з турніру французів) пророкував чемпіонство на Євро-2020. Та, на їхнє нещастя, на дорозі до титулу їм трапилися не менш технічні, зате більше обізнані в тактичних премудрощах італійці. Тактика й вирішила долю поєдинку.

Найнудніший матч: Україна – Англія (0:4). Не стільки, можливо, найнудніший, як депресивно-безнадійний – з точки зору вболівальників країни обабіч Дніпра й на північ від Чорного моря. Одні, досягши потрібного (навіть з надлишком) результату, з середини другого тайму нічого особливого не хотіли, а другі, як виявилося, з суперником такого калібру мало що змогли. Точніше – нічого не змогли.

Найкрасивіший гол: Інсіньє (Італія) – рейд через пів поля завершився вивіреним до сантиметрів ударом у верхній кут воріт самого Куртуа.

Найефектніші сейви: 1) Шмейхель (Данія) буквально в останню мить “зняв” м’яч з голови чеха Соучека, завадивши останньому зрівняти рахунок; 2) Зоммер (Швейцарія) кінчиками пальців дотягся до м’яча, спрямованого з кількох метрів кимось з іспанців; 3) Спінаццола (Італія) – захисник squadra azzurra виніс з лінії воріт м’яч після удару бельгійця Лукаку.

Сенсація: вихід Данії в півфінал. Дві поразки на старті турніру плюс – драматична історія з Еріксеном, як здавалося, в кращому випадку могли зробити з данців мучеників-невдах Євро-2020. Але нащадки вікінгів не змирилися з долею і крок за кроком просувалися до мети. Цікаво,чи стане півфінал для них кінцевим пунктом?

Найекспресивніший тренер: Луїс Енріке (Іспанія) – його реакція на перемогу над Швейцарією в серії 11-метрових – зайве свідчення того, що означав би для нього “виліт” з турніру. Причому – саме від швейцарців.

Виправдані сподівання: Бускетс (Іспанія), Інсіньє (Італія), Дольберг (Данія), Кейн (Англія).

Розчарування: Вертонген (Бельгія), Морено (Іспанія), Сидорчук, Матвієнко, Кривцов (Україна).

Коментаторські знахідки:

“Якби він влучив – воротар міг би відбити цей м’яч хіба що поглядом”.

“Ідеальний удар – тут і трактором не витягнеш”.

“Він, на превеликий подив, зіграв надійно”.

“В будь-якому стані він завжди в порядку”.