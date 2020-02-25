Днями фермерське господарство «ГАДЗ», яке є одним із лідерів виробництва фруктів в Україні, взяло участь у міжнародній профільній виставці «Fruit Logistica 2020» в Берліні.

Підприємство викликало справжній фурор серед найбільших рітейлерів та трейдерів плодоовочевої галузі із понад ста країн світу.

Про відвідини масштабної міжнародної події в індустрії свіжих фруктів, минулий 2019 рік та нові ринки збуту говоримо з заступником голови ФГ «ГАДЗ» Олегом Грицаком.

– Олеже Івановичу, чи часто фермерське господарство «ГАДЗ» бере участь у виставках?

– Упродовж останніх чотирьох років ми намагаємося показати себе на всіх можливих виставках не лише України, а й зарубіжжя – Польщі, Італії, Нідерландів. Серед найбільших – «Asia Fruit Logistica» та «Fruit Logistica» у Берліні. Ці міжнародні події є дуже хорошим майданчиком для того, аби налагодити нові зв’язки та домовитися про поставку наших фруктів в інші країни світу. Наразі яблука із садів ФГ «ГАДЗ» вже підкорили понад два десятки іноземних країн, серед яких – Сінгапур, Гонконг та навіть Мальдівські острови.

– Ви уже кілька років поспіль берете участь у виставці «Fruit Logistica» в Берліні. Що нового було цьогоріч?

– На цій масштабній виставці ми були вчетверте. Перший рік – у якості відвідувачів. Другий рік – представили свою продукцію на загальному українському стенді. У 2019 році взяли для своєї експозиції площу у 6 квадратних метрів. Вже тоді побачили, що участь у виставках дає неабиякий результат. Цьогоріч ми спробували щось нове – орендували для свого стенду площу аж у 35 квадратних метрів. Це доволі велика територія. Фінансово воно, звісно, набагато дорожче, але не шкодуємо, бо до ФГ «ГАДЗ» було прикуто чимало уваги іноземних колег.

– Як оцінюєте результати участі у виставці?

– ФГ «ГАДЗ» викликало фурор. Усі три столики нашої компанії були постійно зайняті спілкуванням з клієнтами. Ще багато людей буквально стояли в черзі, аби теж отримати нагоду поговорити й домовитися про поставку яблук з садів нашого господарства у їхні країни. Нам вдалося налагодити нові зв’язки та домовитися про експорт яблук в низку країн Перської затоки, Азії, Африки та Європи. Зокрема, отримали контакти для подальшої співпраці з Канадою та Бразилією. Також представники ФГ «ГАДЗ» мали нагоду поспілкуватися з іноземними компаніями про особливості вирощування фруктів, технології переробки, біопродукти, транспорт, логістику та обладнання.

– Попит на яблука ФГ «ГАДЗ» постійно росте. Але декілька останніх місяців Україна більше імпортує, аніж експортує. З чим це пов’язано?

– Так, справді. Вже другий рік поспіль українські садівники переживають нелегкі часи. Навесні 2019-го року, наприклад, 11 разів випадав град. Тому наше підприємство теж менше експортувало, ніж зазвичай, бо 85 % площ пошкодив град. Це призвело до того, що наші яблука продавали нижче собівартості. Фермерське господарство «ГАДЗ» зазнало збитків орієнтовно на 80-100 млн. Дякуємо нашим партнерам – «Райффайзен Банку Аваль» та «Кредобанку» за те, що перенесли погашення кредиту на наступний рік. Відсотки ми платимо вчасно щомісяця, а тіло кредиту відстрокували на рік. Якби банки настояли на графіку погашення, то ми стали б банкрутами. Сподіваємося, що у 2020 році таких природних катаклізмів не буде. Дуже прикро, коли вкладаєш масу зусиль та фінансів, а за 15 хвилин стихія все знищує. У декого руки опустилися. Дуже багато садів в Україні деякі фермери залишили і більше не оброблять через природну стихію.

– Якими державними програмами підтримки фермерських господарств скористалося ФГ «ГАДЗ» у 2019 році?

– Минулого року ми скористалися урядовою програмою розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства. Вона дала змогу створити нові насадження яблунь та ввести в експлуатацію обладнання для висушування фруктів, що включає автоматизовану лінію.

– Чи маєте надію на державні дотації у 2020 році?

– Розраховую, що дотації таки будуть. Як бачимо, уряд вже виділив 4 мільярди гривень на підтримку сільського господарства. Як при минулому уряді, так і зараз, всі державні програми діють прозоро та без будь-яких зловживань. Впевнений, що ніхто із сільськогосподарських виробників не може сказати, що давав «відкати», аби скористатися урядовою програмою. Цьогоріч фермерське господарство «ГАДЗ» знову подаватиме документи на отримання дотацій, адже ми добудовуємо морозильний комплекс ще на 4 тисячі тонн й модернізовуємо діючі. Окрім цього, активно працюємо над доданою вартістю продукції, запускаємо лінії переробки. Загалом, у 2020 році на нових потужностях буде створено ще щонайменше 150 нових робочих місць.