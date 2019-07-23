Кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини (частина 2 статті 272 ККУ) відкрили слідчі Тернопільського відділення поліції.

У понеділок, 22 липня, близько 10.30 год. під час ремонту виробничо-рихтувальної машини загинув 29-річний працівник одного з підприємств.

Подія трапилася у селі Великий Глибочок Тернопільського району.

За попередніми даними, машиніст виконував ремонтні роботи під час яких виробничо-рихтувальна машина почала рух та затиснула останнього.

Чоловіка з численними травмами госпіталізували до лікарні. Проте врятувати життя потерпілому медикам не вдалося – він помер.

Поліцейські встановлюють причину та обставини трагедії.