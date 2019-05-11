Туристичний сезон на Тернопіллі відкриють 12 травня. Як і в попередні роки, його проведуть на території Збаразького замку. Для відвідувачів заходу підготували різноманітні атракції.

Цього разу, як повідомив начальник управління туризму ТОДА Ростислав Яцків, вирішили зробити акцент саме на активних розвагах і пізнавальних заходах, а не на виступі музичних гуртів і співаків. Так, можна буде спробувати «підкорити» штучну скелю, піднятися в небо на повітряній кулі, побачити виставку ЗД-моделей замків Тернопільщини, подивитися туристичні фільми про наш регіон, дізнатися, що цікавого можна побачити в різних районах області та взяти участь у туристичній лотереї.

Урочисте відкриття туристичного сезону розпочнеться о 14.00 у парку біля Збаразького замку. У ці вихідні в Збаражі відзначатимуть також День міста. У програмі чимало різних заходів, в тому числі і виступи музичних колективів. Святкування розпочнеться 11 травня об 11 годині із танцювального флешмобу «Збараж 808» на майдані Івана Франка. Також заплановано провести велопробіг, конкурс малюнку, турнір з міні-футболу, свято танцю, фестиваль фарб тощо. Продовжаться святкування і 12 травня. З 11 ранку стартують одразу три фестивалі: мистецтв, вареників і капусняку. А з 14.00 проходитимуть заходи з нагоди відкриття туристичного сезону. З 19.00 у призамковому парку розпочнеться концерт за участю виконавців та гуртів Західної України.

Ольга Трач