«Тернопільська озеряна-2019» збирає легкоатлетів краю та інших регіонів. Це традиційні змагання з бігу пересіченою місцевістю серед чоловіків і жінок. Цього року їх проводять 23-тій раз.

Змагання присвячені Дню фізичної культури та спорту, уперше їх провели у 1997 році. Цьогоріч до участі запрошують любителів оздоровчого бігу міста та областей України віком від 18 років, – розповідає директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович.

«Це змагання з бігу на 9 км “Тернопільська озеряна-2019”! Загальний старт та фініш учасників – біля пристані (Тернопільський став, парк ім. Т.Шевченка ), орієнтир – Тернопільський Старий Замок. Дистанція змагань: 9 км (навколо Тернопільського ставу). Організаційний збір, видача стартових пакетів розпочинається о восьмій годині. Далі о 10.15 відбудеться розминка, в в 10.30 безпосередньо – старт. Змагання особисті, тож нагороджуватимуть окремо серед жінок і чоловіків у 10-ти вікових категоріях, а це понад 60 подарунків та призів»

Цього року призовий фонд «Тернопільської Озеряни – 2019» складає 2200 у. о., який розіграють переможці та призери в абсолюті серед чоловіків та жінок!

Софія Романська