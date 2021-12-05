У Тернополі посилюють контроль за дотриманням правил карантину. Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом.

Вихідними мобільні групи у складі поліцейських і муніципальних інспекторів перевірятимуть торгові та розважальні заклади.

У разі порушення, поліціянти складатимуть адміністративні протоколи та виноситимуть постанови про притягнення до відповідальності.

“У великих торгово-розважальних центрах будемо відстежувати, чи проводиться температурний скринінг, чи розділений вхід і вихід. Під час вихідних плануються перевірки. Поліцейські реагуватимуть жорсткіше. У разі виявлення порушень, притягуватимуть до відповідальності. Звертаюся до керівників розважальних закладів, ваша поведінка не є добросовісною. Ми з розумінням відносимося, але бувають випадки, коли працівника поліції не впускають до того чи іншого розважального закладу. У нас біля кожного закладу буде стояти наряд, після 6 грудня, де відвідувачі всі мають бути вакциновані, у разі виявлення невакцинованих відвідувачів будуть складені протоколи. Силові методи застосовувати не будемо, але будемо реагувати відповідно до законодавства”, – наголосив начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца.

Додамо, з 6 грудня запрацюють додаткові карантинні правила. Обмеження здебільшого стосуватимуться невакцинованих жителів краю. Вони не зможуть працювати у сфері послуг та відвідувати громадські заклади.